Da mais cruel experiência sociológica – como viver numa cela e ser privado de dormir – à demanda machista pela mulher ideal para o filho. Os reality shows estão à rédea solta.



Os reality shows são como as drogas duras. A sensação inicial é de prazer, divertimento, aqui e ali de euforia, mas a ressaca e o desespero são inevitáveis. Tomemos o caso de Começar do Zero, o novo reality show da TVI, estreado em horário nobre no domingo, dia 17. O conceito é de uma crueldade elementar: durante nove dias, um par de gémeas de Alcântara cuja devoção ao telemóvel totaliza 18 horas e meia diárias, um trio de ex-militares do Montijo, um duo de amigos sabe-se lá de onde e um casal de Braga com demasiado tempo nas mãos decidem despojar-se de todos os bens básicos – incluindo roupa, comida e uma centelha de bom senso – para os depositar num contentor, que só podem visitar uma vez por dia e de onde é permitido retirar apenas um objeto a cada visita.



Começar do Zero é televisão de grau zero mas ainda agora iniciou o seu percurso pedagógico. Quem Quer Casar Com o Meu Filho? (um original da Warner Brothers), também da TVI, e Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, entraram na segunda semana de emissão e já despertaram críticas furibundas de grupos de espectadores, movimentos feministas, associações de apoio a vítimas de violência doméstica, figuras públicas e setores vários da "sociedade civil", todos acusando os programas de serem "machistas", "misóginos" e um veículo de "valores retrógrados".



