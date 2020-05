As mudanças na vida dos portugueses nos últimos dois meses foram muitas e a muitos níves. A intimidade também foi afetada. Será que o desejo sexual diminiuiu? Houve mais relações sexuais solitárias? Virtuais? E a violência sexual aumentou? Para tentar perceber qual foi o impacto na sexualidade, o SexLab, da Univerisdade do Porto, está a realizar um estudo.O questionário está online e basta clicar neste link e participar. Mas o estudo destina-se apenas a adultos maiores de 18 anos (que possam dar consentimento). O objetivo é avaliar o estado da saúde sexual durante a pandemia COVID-19 em Portugal, percebendo se houve dificuldades sexuais, insatisfação sexual, violência sexual, assim as consequências na saúde mental (depressão e ansiedade).O estudo "O Impacto da COVID-19 na Saúde Sexual" é dirigido pelo Grupo de Investigação em Sexualidade Humana da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Pedro Nobre explica àque é muito importante fazer a recolha das respostas neste momento, uma vez que ainda estamos numa situação de confinamento parcial."O objetivo é compreendermos o impacto. Temos ideias e hipóteses, mas queremos fazer um estudo dessas pistas: Saber o que mudou e o que está a mudar. Se o fizermos daqui a um mês, parte do impacto já será diferente. Vivemos um momento crítico. Há um conjunto de mudanças a todos os níveis nas nossas vidas, é quase como se imaginássemos um experiência em laboratório em vida real", diz àPedro Nobre.O distanciamento social, a crise de saúde muito particular, provocada pela Covid-19, poderá ter impacto na intimidade sexual e nas relações. Por exemplo, quando um dos parceiros teve de estar em quarentena, o que fizeram? "A questão é que até ponto as pessoas lidaram bem ou não com estas mudanças? Que reflexos tiveram estas alterações nas questões relacionais? Será que criou dificuldades sexuais?" Os investigadores contam recolher as respostas do inquérito até ao final da próxima semana.