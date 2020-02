ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Foi no anexo contíguo aos armazéns e escritórios da empresa de compotas Opekta que a judia Anne Frank escreveu a maior parte do seu diário - "é o mais lido dos documentos sobre os crimes nazis", refere Melissa Müller, a autora de Anne Frank - A Biografia, que sai com aentre esta quinta-feira, 27 de fevereiro, e 12 de março em três volumes grátis.Não o começou lá, mas ainda no terceiro andar do prédio do bairro de Merwedeplein, em Amesterdão, onde vivia com a família, a 12 de junho de 1942, o seu dia de anos. Com capa axadrezada e uma tira de tecido rematada numa fechadura, foi presente de aniversário do pai e tornou-se o seu confidente durante o tempo que passou escondida, com mais sete pessoas, no exíguo anexo de 50 metros quadrados - entre julho de 1942, com 13 anos acabados de fazer, e 1 de agosto de 1944, três dias antes de ser levada para o campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, de onde seria transferida para o de Bergen-Belsen, aí morrendo em março de 1945, antes de completar 16 anos.A Biografia começa com a árvore genealógica da família de Anne, filha de Otto Frank e Edith Holländer, nascida em 1929 em Frankfurt, na Alemanha, que aos 4 anos foi para Amesterdão com o pai - que sobreviveria a Auschwitz e seria responsável pela primeira edição do diário, em 1947 -, a mãe (que morreria em Auschwitz) e a irmã mais velha, Margot (exterminada juntamente com Anne, aos 19 anos).Depois do preâmbulo, onde a autora recorda a traição que resultaria na detenção dos Frank e dos outros judeus escondidos no anexo (a paixoneta de Anne, Peter Van Pels, os seus pais e Fritz Pfeffer), a obra recua à infância feliz da jovem escritora (inquieta e teimosa desde bebé) na Alemanha, contextualizando-a historicamente e mostrando como as crises financeira e de valores levaram à ascensão de Hitler - que muito terá pesado na decisão de Otto Frank de se mudar para os Países Baixos, abrindo a primeira sucursal fora da Alemanha da Opekta, onde a família se refugiaria enquanto lá continuavam a trabalhar os outros empregados (e seus amigos), Bep Voskuijl, Johannes Kleiman e Miep Gies, a qual só morreu em 2010, aos 100 anos, sendo portanto uma preciosa ajuda para Melissa Müller escrever a obra.Não por acaso, no terceiro volume, há um texto dela. Já o primeiro, que sai com ade 27 de fevereiro, reconstitui toda a história da família até ao momento em que, acossada pela invasão nazi da Amesterdão que se tinha tornado a sua casa, se esconde no exíguo anexo do n.º 263 da rua Prinsengracht, hoje um dos museus mais visitados dos Países Baixos.