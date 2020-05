Para memória futura: se às 23h do dia 15 de Maio de 2020 algumas janelas de alguns prédios de algumas cidades do País e do mundo se encheram de luzes de Natal não foi porque, em tempos de pandemia, a saúde mental geral estava a ir pelo ralo. Se isso aconteceu (e como aconteceu) foi porque era urgente responder à pergunta "Como é que o Bicho Mexe?".

Façamos o rewind: há dois meses, o humorista Bruno Nogueira (como parece estranho tratá-lo agora assim, depois de tantas horas a fazer-lhe companhia – sim, eu a ele, nós a ele, não fiquemos humildes agora), deitou as filhas, foi até ao escritório e ligou a alguns amigos, deixando a conversa escorrer livre no Instagram.

Naquele primeiro live, o Bruno (f*da-se, vou deixar-me de m*rdas, ó Bruno) ligou ao Markl, ao Gonçalo Waddington, ao Manzarra (e ao Lopes?). O ator e humorista que já sabíamos que gostava de saltitar entre a comédia (Contemporâneos, Último a Sair, Tubo de Ensaio), a exploração da cultura popular (Deixem o Pimba em Paz, Som de Cristal) e o drama (com algum cinema e cada vez mais teatro) estava, sem que ainda o soubesse, a fazer um triplo salto para o Instagram.

Os diretos do Bruno Nogueira, como eram (pouco) conhecidos na altura não tinham guião mas tinham uma lógica: o Bruno estava "sozinho com as miúdas" (as três filhas) porque a mulher, a atriz Beatriz Batarda, tinha estado a filmar em Inglaterra (um filme em que Nuno Lopes também participava) e, portanto, durante quinze dias teria de ficar em quarentena. "Preciso de falar com adultos", dizia o Bruno, enquanto bebia dois copos de vinho branco.

Assim que algum amigo o atendia, o Bruno perguntava aquilo que todos queríamos saber: "Estás-te a aguentar?" E a conversa, despretensiosa, fluía como o vinho branco. Não nos perguntem (àqueles que lá estiveram desde o primeiro dia) o que nos fez voltar, noite após noite. Nem questionem porque é que nos fomos abaixo quando percebemos que um dia isto ia acabar.

Se querem mesmo saber, nós acreditámos no Bruno. Quando ele nos disse que lhe fazíamos bem e que estávamos juntos nisto, nós soubemos imediatamente do que ele estava a falar. E fomos aparecendo, todos os dias à mesma hora, não como se fossemos ver um programa de televisão mas como se fossemos ao café ter com os nossos amigos.

Depois, numa noite, os diretos do Bruno Nogueira ganharam nome, ali à nossa frente (como quase tudo o que aconteceu ali aconteceu à nossa frente). Dali em diante iríamos referir-nos "àquilo" como o Bicho, de "Como é que o Bicho Mexe?" (só mais uma das inquietações que o Bruno partilhou connosco).

E de repente aconteceu o inimaginável: entre muitas piadas adolescentes (uma ligeira obsessão com os órgãos genitais, a masturbação e a alegada falta de sexo de Nuno Markl), houve instalações do Manzarra, o piano de Maria João Pires, a Kate Bush do Albano Jerónimo, a estação de rádio do Pólo Norte inundada por ouvintes de Portugal, a careca do Manzarra, o advogado do Manzarra, o lay-off do Albano, os karaokes do Markl, o Manifesto Masculinista do Albano, o 25 de Abril com Vhils, Zeca Afonso, Nuno Lopes e Paulo de Carvalho numa noite em que aproveitámos para chorar toda a ansiedade mas também a humanidade que a pandemia nos tinha andado a revelar. Sabem?, já nem conseguíamos dormir sem ouvir o Pipão, o Filipe Melo, o espírito santo da Santíssima Trindade que é Nogueira, Markl e Melo.

Não é fácil explicar como é um direto no Instagram cresceu da maneira que este Bicho cresceu. Sabemos que começámos por ser uns poucos mil, de repente éramos 20 mil, às tantas já enchíamos um estádio da Luz e com a participação de Fernando Rocha (o homem que o bicho não queria largar) chegámos a ser 80 mil a ver o Bruno ao mesmo tempo.

Numa noite, ele confessaria que, por vezes, 200 mil pessoas passavam por ali ao longo das duas horas. Se nos impressionou? Talvez tenhamos começado a pensar que a nossa esplanada virtual, onde todas as noites tomávamos café com o Salvador, o Manzarra, a Jessica, a Beatriz, o Lopes e o Markl estava a ficar espaçosa. Não é vergonha admitir que nos comovemos muitas vezes – há qualquer coisa especial nisto de estarmos todos a olhar para o mesmo lado.

Consciente ou inconscientemente, o Bruno percebeu isso. Se o Bicho tinha de acabar (ele diz que a filha mais nova, de 5 anos, percebendo que íamos ficar tristes quando o pai acabasse os diretos, o fez prometer que um dia voltaria – já se fala em segunda temporada) ele teria de acabar com toda esta gente a olhar para o mesmo lado. E tinha de ser um bocadinho lamechas.

Ia ser Natal. A loucura dos diretos era tal que a dado momento 70 mil pessoas começaram a pensar como é que se iriam meter no carro para ir ver um Bicho num descampado, num parque de estacionamento, onde fosse – um Bicho drive-in foi considerado, sim, bem como um autocarro panorâmico. Felizmente, um Nuno Lopes 100% responsável lembrou que o Bicho não poderia pôr gente a conduzir com um telemóvel na mão e que não era boa ideia fazer as pessoas saírem de casa.

Íamos pôr luzes de Natal às janelas, então. O Bruno iria passear por Lisboa a ver as luzes e isto era o que sabíamos. O que não sabíamos? Que Georgina Rodriguez iria ligar e que Cristiano Ronaldo iria "dar uma moral" ao Bruno. Que Dillaz (o autor do genérico que a dada altura também surgiu) iria tocar ao vivo a partir da rua do Markl. Que quando a marca dos 100 mil fosse atingida, Albano Jerónimo estaria no Chiado a mostrar o rabo. Que a Bumba na Fofinha iria enfeitar um andaime com luzes de Natal para "os trolhas preferidos de Portugal". Que João Quadros iria decorar e mostrar o próprio pénis (para algum desespero de Bruno). Que numa rotunda da marginal alguém colaria um cartaz gigante com a palavra mais repetida no Bicho: cona.

O que não podíamos imaginar? Que no final de uma volta olímpica a Lisboa em que o Bruno recriou, como alguém disse no Facebook, o 13 de Maio de 2016 (com uma procissão, Ronaldo e Salvador Sobral – que cantou numa casa de banho do Coliseu), ficaríamos a vê-los, os nossos amigos do café, todos juntos, eles a agradecerem ao Bruno, nós agradecermos-lhes a ele, eles a agradecerem-nos a nós. Raras vezes a expressão "estamos juntos" fez tanto e tão pouco sentido. A verdade? Podem passar mil anos e podem criar-se mil teorias sobre o audiovisual e as redes. Entre os sketches e as performances, entre as conversas tontas e os temas sérios, o Bicho foi tudo e não foi nada. Uma coisa foi: do c#ralho.