George Tabori, nascido na Hungria em 1914, viveu até 2007 e escreveu longamente sobre o Holocausto, sempre com uma mordacidade a que mais ninguém se atrevia, tratando-se de tema tão delicado. Viveu e trabalhou em Inglaterra, EUA, Áustria e Alemanha (de 1971 ao fim da vida), colecionando cidadanias, enquanto se dedicava à escrita e a direção teatral, tendo trabalhado com Hitchcok e, reza a lenda, namorado Greta Garbo.Em Portugal já foi representado, mas não o suficiente, e agora os Artistas Unidos tentam compensá-lo trazendo ao Teatro da Politécnica, em Lisboa, numa encenação de Jorge Silva Melo, uma das suas mais badaladas peças, A Coragem da Minha Mãe, estreada em Berlim em 1979 e definida pelos historiadores do teatro como 1979 "a resposta subversiva de Tabori à muito aclamada Mãe Coragem de Brecht".Baseou-se na vida real da própria mãe, que – ao contrário do seu pai – sobreviveu à guerra e pôde contar como: Elsa Tabori foi detida em Budapeste, no Verão de 1944, e foi metida num comboio para Auschwitz com outros quatro mil judeus, mas, chegada à fronteira húngra, conseguiu convencer um oficial alemão de que a sua prisão era ilegal, visto que tinha em sua posse um passaporte da Cruz Vermelha que a protegia, embora se tivesse esquecido dele em casa. O alemão acreditou nela e enviou-a de volta a Budapeste, onde se escondeu até ao final do conflito.Morreu em Londres, em 1958, depois do filho, exímio contador de histórias desde criança, a desafiar a confiar-lhe história, por escrito. Esse manuscrito perdeu-se mas ele não se esqueceu deste momento particular e, nos anos 60, transformou-o num conto, que depois adaptou a peça radiofónica e, finalmente, ao palco.Claro que acrescentou e inventou detalhes, fazendo o texto fluir, entre os horrores descritos, com um tom satírico que levou os críticos a chamar à peça a "primeira comédia negra alemã sobre o Holocausto". A base é, no entanto, a história real de Elsa e evolui com um alter-ego do autor como protagonista-narrador, a contar a história, a mãe ao lado, a validá-la, e uma galeria de personagens secundárias, a ilustrá-la.No Teatro da Politécnica de 18 de novembro a 19 de dezembro, A Coragem da Minha Mãe reúne em palco Pedro Carraca, Antónia Terrinha e Hélder Braz, mais as vozes de Carla Bolito, Américo Silva, Pedro Caeiro, António Simão, João Meireles, Tiago Matias, Nuno Gonçalo Rodrigues e Jorge Silva Melo, e estará em cena às terças e sextas, às 19h, e – a partir do momento em que as restrições do estado de emergência o permitam – aos sábados, às 16h e às 19h.Os bilhetes custam €10 – ou €6 para todos à 3.ª e, em qualquer sessão, para jovens, séniores e profissionais do espectáculo.