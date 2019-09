Creches recusam crianças com alergias

O Governo anunciou esta quarta-feira que as crianças com alergias alimentares vão começar a ter apoios nas escolas. Mas do que precisam? Sílvia Marques, Emilie Seabra e Inês Calado são mães de crianças com alergias que estão na escola e contaram as suas histórias à SÁBADO.

Miriam - que entrou agora para o segundo ano - tem alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) e quando era bebé teve dificuldades em encontrar uma escola. Quando tinha um ano, a mãe Inês Calado começou à procura de creches, sem sucesso.

Durante algum tempo, Inês visitou várias instituições, e as reações foram diferentes. Algumas não aceitavam a visita da mãe e diziam logo: "Não temos condições para ter cá uma criança assim, seria preciso ter uma pessoa só com ela". Apenas três aceitaram conhecer a bebé.

Na primeira – além de chamarem "deficiente" a Miriam – enviaram um e-mail a dizer que o departamento jurídico não a aceitava porque era necessário "um termo de responsabilidade" assinado pela mãe. A razão era a idade da bebé, que ainda levava tudo à boca; por isso a instituição não podia garantir que a menina não agarrasse alguma coisa que lhe causasse alergia.

O seguinte tentou dissuadir a mãe a colocar lá a menina e durante a entrevista, perguntaram-lhe o que deviam fazer "quando" acontecesse uma anafilaxia – uma reação alérgica que dificulta a respiração. "Nunca se preocuparam em prevenir e disseram mesmo que lá fazem bolos e os miúdos põem a mão na manteiga, pelo que, com certeza, seria complicado", lamenta Inês.

O último infantário foi do agrado da mãe, mas ficava muito longe de casa, impossibilitando a ida da bebé. Miriam ficou em casa até quase aos três anos. Como a menina estava a ficar mais velha, a mãe já não conseguia trabalhar em casa e tomar conta dela. Por isso, teve ajuda da sogra que a acompanhava alguns dias por semana.



Inês ainda pensou em fazer queixa ao Ministério da Educação, mas decidiu não o fazer. "Se forçasse a que aceitassem a minha filha, ainda corria o risco de retaliarem nela, só para mostrarem que tinham razão", admite a mãe. "Achei que não valia o risco, não a queria onde não era desejada."

Mais tarde, Miriam começou a aprender sobre a sua alergia e conseguiram encontrar o Colégio Pelicano, em Lisboa, que estava disposto a fazer as mudanças necessárias: todos os meninos lavam as mãos e a boca depois das refeições; a lista do material é composta por marcas sem leite; existe um kit de emergência – se houver algum problema – e a mãe tem a lista dos aniversários para fazer um bolo especifico para a Miriam, quando alguém faz anos.

Enzo, de 23 meses, também é alérgico ao leite, e ainda aos ovos e à soja. Neste momento, pode ter reações alérgicas por inalação ou ingestão, por isso a mãe Emilie Seabra teve alguns cuidados antes de o colocar na creche.

O bebé está no Patronato Nossa Senhora de Fátima, em Aveiro e leva todas as refeições feitas de casa. Na creche só é autorizado a comer fruta e sopa sem massas. Devido à situação, Emilie pediu à secretaria da instituição para deixar de pagar as refeições. Tal foi-lhe negado, pois não existia "opção com ou sem alimentação".

"Eu levo alimentação não por opção mas por obrigação", frisa Emilie. A escola não assegura comida para Enzo, cuja alimentação tem custos elevados. A mãe escreveu uma carta à direção da escola e ficou dois meses sem pagar a mensalidade até lhe darem uma resposta. A creche analisou o caso e reduziu o valor da mensalidade.

Em relação às educadoras, depois de terem cometido um erro – que deixou Enzo doente por três meses – agora têm todos os cuidados devidos. "Sempre que muda de educadora tenho que explicar tudo de novo. Com base em documentação, esquemas, fluxogramas...", conta Emile. "Elas agora em caso de dúvida não o deixam mexer. Prefiro assim. Preferimos o excesso de zelo a negligência."

Maria – que também tem alergia ao leite de vaca e começou esta semana a pré-escolar – teve uma história feliz na procura de escola. O Jardim de Infância de Paredes, em Alenquer, deu-lhe todo o apoio, desde o início. Antes de começar o ano letivo, Sílvia Marques, a mãe da menina, reuniu-se com a direção da escola e estes solicitaram uma enfermeira para, em conjunto com a mãe, dar formação a todo o pessoal docente da escola.

Foram implementadas algumas estratégias: todas as crianças, após as refeições, lavam as mãos e a boca; todo o material escolar foi verificado, para confirmar a presença de alergénios; no refeitório, uma auxiliar formada foi destacada para dar apoio à Maria; foi implementado um esquema de urgência no caso de anafilaxia e vão ser implementados simulacros para treino.

Sílvia também vai dar formação a todas as crianças da escola – "com uma dinâmica bem divertida" - para que aprendam as regras de segurança e respeito, para que Maria e outras crianças estejam seguras. "Nunca houve qualquer impedimento por parte da escola e a palavra de ordem de cada uma das educadoras é de que têm de ser dadas condições para que ela seja igual a todos os outros", conta.

A mãe de Maria criou uma página no Facebook chamada "O Alergias" e um projeto de inclusão escolar, onde dá formação em escolas com crianças com alergias alimentares. "É ridículo e inaceitável o número de casos de crianças negadas de frequentar a escola porque têm alergias", lamenta.

Todas estas crianças estão a ter experiências diferentes. Enzo, por ainda ser muito novo, come separado dos outros. "Claro que como mãe, custa-me ir buscá-lo e vê-lo segregado dos outros na hora das refeições. Mas na idade dele, ele não entende que não pode comer determinados alimentos. Por isso acredito que seja o mais seguro", relata a mãe Emilie. A mãe de Maria admite que se não fosse a escola, "certamente que a felicidade com que [a Maria] está e a euforia passaria para um estado de desânimo e tristeza". Já Miriam tem o apoio de todos os colegas e a mãe admite: "Na verdade, as crianças são sempre mais protetoras e recetivas a estes cuidados. Os adultos é que acham que é exagero".