Cinco videojogos que o podem ajudar na depressão e ansiedade

São muitas vezes associados a grandes problemas sociais, mas podem também ser um forma de lidar com distúrbios como a depressão e a ansiedade.

Os jogos de computador são muitas vezes ligados a distúrbios como a dependência, o isolamento social ou a depressão. Aliás, uma pesquisa rápida no Google com a frase "jogos de computador provocam" mostram em milésimas de segundo muitas dessas consequências. No entanto, a indústria dos videojogos está aos poucos a aperceber-se que nem só de apocalipses zombie e cenários de guerra pode viver o entertenimento. E com essa mudança surgem boas notícias para quem sofre de doenças nervosas.



É o caso da Electronic Arts, uma das maiores empresas do meio, que depois de sucessos como Battlefield ou Medal of Honor, repletos de armas e sangue criou Sea of Solitude, um jogo onde a personagem principal navega numa cidade submersa e tem de lutar contra criaturas maléficas. Aos poucos percebe que essas são apenas humanos solitários que se tornaram monstros e passa a esforçar-se por se salvar a ela própria dessa solitude.



Sea of Solitude vem-se juntar a tantos outros jogos mais antigos que querem chamar à atenção para as consequências reais das doenças mentais. No entanto, estes costumavam ser desenvolvidos por estúdios independentes, mas ousados e despegados. "A saúde mental está a tornar-se uma narrativa mais central na nossa cultura e parte de um grande esforço de normalizar todos os desafios que surgem", apontou em entrevista ao The New York Times Eve Crevoshay, responsável pela Take This, uma organização que quer educar os criadores dos jogos para as melhores práticas na representação de personagens com distúrbios mentais. E parece que este esforço está a ter efeitos.



O poder da terapia cognitivo-comportamental



Mas se os jogos de computador têm uma influência tão negativa na saúde mental de quem os joga, como é possível que ajude pessoas com depressão e ansiedade a lidarem melhor com esses problemas? Tem tudo a ver com o tipo de jogo e a forma como foi desenvolvido e aquilo que desperta no jogador.



Um exemplo é o de Firewatch, um jogo lançado há perto de cinco anos, mas que continua a ser caracterizado por muitos jogadores como uma obra-prima. Neste encontramos um alcoólico em recuperação que se refugia na floresta, onde trabalha como guarda. Aqui tem de resolver uma série de puzzles diariamente, desafios que se cruzam com a sua própria doença.



Josh Pappenheim escreveu sobre a sua experiência com este jogo na BBC. Depois de um episódio mais forte de ansiedade, este "jogador ávido", como se descreve, encontrou algo diferente em Firewatch. "Ao resolver os problemas que o jogo me lançava, percebi que pela primeira vez em muito tempo estava a lidar com as coisas de uma perspetiva mais positiva."



"Apercebi-me que estava perante a forma mais pura da terapia cognitivo-comportamental, uma forma de terapia desenvolvida para mudar os padrões de pensamento e capacitar com os mecanismos mentais para ajudar a evitar ou suportar ataques de ansiedade", continuou Josh, na sua confissão.



Há outros exemplos de jogos amplamente conhecidos: Celeste, um jogo cuja protagonista tem de evitar vários obstáculos emocionais e físicos, leva os seus jogadores a explorar a depressão e a ansiedade. Já Night in the Woods e Pry desenvolvem-se em torno de problemas como a auto-identidade, a raiva e o stress pós traumático.