Há pelo menos três anos que a Ulmeiro anuncia que vai fechar portas por dificuldades financeiras. E por generosidade de clientes e amigos - alertados pela imprensa - o espaço que nasceu em Benfica há 50 anos foi-se mantendo. Mas agora é de vez: a Ulmeiro vai mesmo fechar. A boa notícia para o responsável, José Ribeiro, é que vai fechar em Benfica, mas abrir noutro local, na Fábrica do Braço de Prata.





As mudanças começaram em força este fim-de-semana, com vários voluntários a carregarem sacos e caixas de livros da avenida do Uruguai para a zona de Marvila. Na montra, onde antes costumava estar o famoso gato Salvador, há folhas de jornais e um bilhete a dar conta da mudança.A inauguração será de 3 a 5 de Outubro com direito a lançamentos de livros, concertos e debates.tentou entrar em contacto com o livreiro de 77 anos, mas não obteve resposta. Falou-nos Nuno Nabais, fundador e diretor da Braço de Prata, de quem partiu a solução. Nabais diz que a ideia surgiu no verão, quando acolheu uma exposição sobre os 50 anos da Ulmeiro. "Fui conversando com o José Ribeiro e estávamos com a esperança que fosse encontrada alguma solução a nível oficial. Mas o tempo foi passando. Então achei que tinha a obrigação de receber a livraria uma vez que tinha aqui um espaço enorme."José Ribeiro ficou um pouco renitente por a Braço de Prata ficar noutro ponto da cidade, mas acabou por aceitar. "No total, segundo os cálculos do José Ribeiro, são cinco milhões de livros. Nunca aconteceu em Portugal [tal mudança]. Além da livraria, ele ainda tinha dois armazéns. Grande parte destes livros vão ser vendidos a um euro, mas temos a certeza que vamos encontrar aqui muitas preciosidades", diz Nuno Nabais.Para esta espécie de Ulmeiro 2.0 haverá sete salas na Fábrica do Braço de Prata e sobretudo haverá algo que se perdeu no espaço antigo: os livros organizados (fisicamente e por temáricas). As sete salas da Ulmeiro juntam-se as quatro que já existem da livraria da Fábrica. "Vai ser a maior de Lisboa", diz Nabais. Provavelmente a maior do país.Quanto à renda, será gratuita. "Uma vez que também não pagamos renda à Câmara Municipal de Lisboa [proprietária do espaço], não faz sentido cobrarmos."