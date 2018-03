Casaram-se há sete anos, mas já tinham estado juntos muitos anos antes. Ye e Xue, que vivem na China, encontraram-se um ao outro numa fotografia tirada na cidade ancestral de Quigdao, a mais de 1.600 quilómetros de Chengdu, a cidade onde - por outra coincidência - ambos viviam. Chengdu tem 4,6 milhões de habitantes e os dois nunca se tinham encontrado lá.

Hoje, o casal tem duas filhas gémeas mas, na altura das fotos em questão, eram apenas dois jovens no meio de uma multidão de turistas, longe da sua cidade natal.

O curioso da história é que na altura, em 2000, nunca se chegaram a conhecer. Apenas é perceptível na foto de Xue, em Qingdao, que Ye também está presente nesta. O monumento junto ao qual ambos tiraram uma fotografia é a praça 4 de Maio, que assinala a revolta de estudantes chineses após as negociações do Tratado de Versalhes, em 1919, que ditou o fim da I Guerra Mundial.

Ela, Xue, estava na costa leste da China, banhada pelo Mar Amarelo, com a mãe, que tinha sido operada. Ye também estava em Qingdao a aproveitar uma inscrição de última hora numa excursão, em que a mãe teve de desistir, devido a uma apendicite.

O canal de televisão Channel NewsAsia contou a história da coincidência de as fotos terem sido tiradas exactamente no mesmo local e hora:





