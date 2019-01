O casaco, feito nos anos 80 e inspirado no pinto Van Gogh, foi vendido pela empresária Mouna Ayoub.

O mundo da moda ficou de olhos postos no leilão de peças Yve Saint Laurent, com leque de roupa feito entre 1988 e 2001, onde estavam incluídas as coleções particulares de Mouna Ayoub e da atriz Catherine Deneuve.



Apesar das 350 peças de Deneuve leiloadas pela Christie's, o que marcou o dia foi um casaco Yves Saint Laurent de Ayoub, leiloadas através da casa francesa Cornetre de Saint Cyr.O.



O casaco, feito nos anos 80 e inspirado no pinto Van Gogh, foi vendido por 175.500 euros. O casaco foi um dos 100 artigos que a empresária Mouna Ayoub vendeu, conseguindo 400 mil euros pelas vendas.



O valor de venda desta casaco foi surpreendente. Até porque um dos principais destaques do dia ia para o casaco "Isis", cuja estimativa não ia além dos 40 mil euros.