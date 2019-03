O novo documentário da Netflix sobre o desaparecimento de Madeleine McCann tem vindo a revelar algumas surpresas sobre o caso.

O antigo inspetor-chefe da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, e a restante equipa de investigação, consideraram que sangue e ADN encontrados no carro e apartamento dos McCann eram provas mais do que suficientes para afirmar que os pais tinham morto Maddie.



Durante as buscas, os dois cães cedidos pela polícia britânica detetaram odor a cadáver no apartamento 5A na Praia da Luz, de onde a criança desapareceu, assim como sangue no carro que o casal alugou um mês depois do desaparecimento da filha.



