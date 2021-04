Carolina Deslandes. A estrela rebelde

No auge do sucesso, Carolina desabafou com Diogo: "estou farta que as minhas canções só falem da minha vida, dos meus filhos, de ti, do meu avô". Foi com essas músicas que Carolina ascendeu a incontornável cabeça de cartaz. A Vida Toda, canção que ofereceu a Diogo Clemente pelo seu aniversário, sobre a família que estavam a formar, explodiu na internet e chegou a dupla platina.



Carolina Deslandes, cantora e compositora, passou num ápice de não ter um concerto marcado para encher Coliseus, colecionar discos de ouro e platina, ter mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, parcerias com marcas, e ser jurada em talent shows. Passámos um dia com Carolina Deslandes, o grande fenómeno da música nacional que, entre um feminismo que não pede desculpas e os choques com a imprensa, está cada vez mais gangster.



Não há tempos mortos. A meia hora da maquilhagem por volta das 10h da manhã podia dar para dormitar, mas o documentário sobre Notorious B.I.G, o rapper norte-americano que morreu precocemente em 1997, acabou de sair na Netflix. Enquanto a maquilhadora faz o seu trabalho, o telemóvel fica apoiado na bancada e Carolina vai desviando os olhos da parafernália que lhe vão passando na cara para ver o rap nova iorquino dos anos 90.