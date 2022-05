Carolina Batista, a aventureira que sonha ser modelo

"Sou aventureira", conta a criança que tem como hobby de fim de semana andar na sua mota que pode chegar aos 50km/h. Carolina Batista vive no Algarve, em Montenegro, Faro, e sonha ser modelo, cantora e "atriz de Hollywood". Aos 2 anos de idade já mostrava que tinha o necessário para triunfar no mundo da moda. Agora, aos 9, está em algumas agências e junta à sua rotina diária algumas atividades que a preparam para o futuro no mundo do espetáculo. Carolina acorda por volta das 8 horas e é ela que faz questão de escolher a sua roupa. "Roupa com flores e unicórnios". "Roupa de verão, como eu gosto". Depois lava os dentes, maquilha-se, arranja o cabelo, come Nestum e vai para a escola.