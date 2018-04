A ferramenta Street View do Google é utilizada para explorar locais, mostrando imagens de como se estivesse realmente lá. Contudo, no Japão, um cão decidiu perseguir o carro que captura as imagens para o motor de busca – e conseguiu "estragar" todas as fotografias.

No distrito de Kumage, na província japonesa de Kagoshima, o animal seguiu o veículo até um beco sem saída, aparecendo em todas as imagens tiradas à rua.