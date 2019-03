Há alguns anos, o brasileiro Lucas Radaelli passou a contar com a companhia e auxílio do cão-guia Timmy, que foi o seu fiel companheiro desde então. O animal ajudava o deficiente visual em quase todas as tarefas do dia-a-dia. No entanto, pouco antes de o cão completar dez anos, Radaelli percebeu que estava na altura do animal se aposentar e deixou-lhe uma emocionante declaração nas redes sociais.

Na sua conta de Twitter, onde 21,1 mil seguidores seguem a rotina do brasileiro e do cão-guia, Radaelli contou que os dois passaram vários anos juntos em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, e quefizeram no último dia de trabalho do cão antes da sua aposentadoria.

"O Timmy vai-se aposentar. Hoje fomos caminhar num trilho – eu, ele e vários amigos. Como ele ama nada, nós fomos nadar", descreveu no primeiro tweet.

Lucas Radaelli também respondeu às questões dos internautas sobre qual é a idade certa para um cão-guia se reformar: "depende", explica. "Entre nove e dez anos. Às vezes mais, às vezes menos. Mas é algo perto disso".





Timmy está se aposentando. Hoje fomos fazer uma trilha eu, ele e vários amigos. Como ele ama nadar, nós fomos nadar. pic.twitter.com/MhlNeTYLil — Lucas Radaelli (insta @lucasradaelli) (@lucasradaelli) 11 de março de 2019

"Ele faz dez anos muito em breve e foi difícil tomar esta decisão, porque eu queria que me guiasses para o resto da vida, Timmy", escreveu na rede social.

O brasileiro esclareceu os seguidores que Timmy vai passar a morar com uma amiga sua chamada Giovana, que o "vai passear todos os dias. Mas agora é passeio de cachorro, não de guia", reforça.

"Talvez demores um pouco a perceber, mas agora vais poder brincar. Podes subir na cama, no sofá, abocanhar uns chinelos – ouvi dizer que os labradores adoram isso. Tu mereces isso e muito mais", continuou o dono do cão, que realçou a importância do animal na sua vida: "Eu não percebi quando tu chegaste, mas hoje entendo. Deste-me muito mais confiança do que eu podia imaginar. Andar por aí, com os olhos fechados, é mais difícil do que parece. Mesmo assim, eu já não tenho mais receio disso. Posso ir para qualquer lugar, seja contigo ou de bengala, que eu sei que consigo", escreveu de forma emocionada.





eu quero que você brinque todos os dias do resto da sua vida.



Eu vou sentir a sua falta.



Te amo, good boy! — Lucas Radaelli (insta @lucasradaelli) (@lucasradaelli) 11 de março de 2019

Radealli também lamentou que a situação esteja iminente, embora admita que é um sentimento "engraçado, porque ao mesmo tempo eu me sinto grato por tudo o que passámos juntos".

"Quando te deitaste exausto no meu colo hoje, depois de nadar no rio, eu cuidei de ti a viagem de volta para casa da mesma forma que tu cuidaste de mim. E agora eu faço algo que me dói muito, mas que eu acho que vai ser o melhor para ti. Quero que brinques todos os dias do resto da sua vida. Vou sentir a tua falta", concluiu o homem.