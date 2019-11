Uma cadela foi encontrada à beira da estrada a proteger cinco gatos bebés do frio, no Canadá. A história de 'Serenity' ficou conhecida através da página de Facebook da organização ' Pet and Wildlife Rescue '.Depois de resgatada, Serenity, de dois anos, foi esterilizada e está pronta para ser adotada. Já os gatinhos foram todos dados a uma família de adoção e encontram-se bem de saúde."Estou surpreendida com tantas pessoas a candidatarem-se para me adotar quando ainda nem conhecem a minha personalidade", escreveu a equipa de resgate numa foto da cadela dando conta que há dezenas de pessoas interessadas na adoção da "mãe dos gatinhos".