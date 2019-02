Nala havia sido adoptada pelo argentino em Nantes e, depois do seu desaparecimento a 21 de janeiro, foi adoptada pela restante família do jogador.

O desaparecimento de Emiliano Sala, a 21 de janeiro correu o mundo. O avião em que o jogador argentino viajava, para se apresentar no novo clube por quem iria jogar, desapareceu nos radares e o seu corpo apenas foi resgatado a 7 de fevereiro.



Entre esperanças de que Sala estivesse vivo e histórias sobre a sua carreira surgiu Nala, a cadela que o jogador havia adotado quando ingressou no Nantes, em França. Quando ainda não se sabia o paradeiro do avançado, o animal foi captado por Romina Sala, a irmã do jogador, a olhar para o horizonte. "Nala também está à tua espera", escreveu ela no Facebook.







Agora, depois de confirmada a morte do jogador, a cadela volta a aparecer mais uma vez. Nala esteve presente este sábado em Progeso, na Argentina, para assistir ao velório do jogador, avança o jornal argentino La Nacion. Após o falecimento de Sala, a cadela foi adotada pela família do jogador e, durante a cerimónia fúnebre, recusou a sair da entrada da capela.