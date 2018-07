Brasileiro transformou Fiat Uno em Lamborghini. Veja como

São vários os habitantes de Rondonópolis que pedem para tirar uma fotografia junto a este LamborgUno, que apesar do novo "look" continua a contar com o velho motor de 70 cv do Fiat Uno.

O Lamborghini Aventador é um dos superdesportivos mais especiais que o dinheiro pode comprar, mas isso faz com que esteja apenas ao alcance de quem esteja disposto a pagar cerca de 400 mil euros por um automóvel.

Mas isso não chega para travar o sonho de alguns entusiastas da marca de Sant’Agata Bolognese, e o exemplo mais recente disso é Edimar Goulart, pedreiro que vive em Rondonópolis, no interior do Brasil, e que resolveu construir o seu carro de sonho.



O sonho de Edimar era ter um "Lambo", mas o orçamento era de apenas 3000 reais, o equivalente a 680 euros. Escusado será dizer que com este "budget" só é possível comprar um Lamborghini Aventador em miniatura, mas isso não desmotivou Edimar, que resolveu comprar um velho Fiat Uno e começar a trabalhar!

Começou por remover todos os painéis do velho Uno de 2002 para abrir espaço para a carroçaria que o próprio criou em casa, usando esferovite e resina acrílica. Recriou o "look" radical do Aventador o melhor que conseguiu e comprou umas jantes para acompanhar as novas linhas visuais do LamborgUno, como o próprio o baptizou.

O resultado final é no mínimo curioso e o logo da Lamborghini no "capot" certamente dará alguma "comichão" aos fãs mais fervorosos da marca de Sant’Agata Bolognese. Porém, somos obrigados a aplaudir o esforço deste brasileiro, que com este "Lambo" não passa despercebido por onde quer que passa.

São vários os habitantes de Rondonópolis que pedem para tirar uma fotografia junto a este LamborgUno, que apesar do novo "look" continua a contar com o velho motor de 70 cv do Fiat Uno.