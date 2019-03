O músico britânico vai voltar a solo nacional numa digressão em formato acústico. Até ao momento não há datas para Lisboa.

O músico britânico Benjamin Clementine vai regressar a Portugal para dar sete concertos em formato acústico, acompanhado de um quinteto de cordas. Os concertos vão ocorrer em várias salas pelo país e, até ao momento, não há nenhuma data para Lisboa. Concertos vão decorrer em junho deste ano.



Confira abaixo as datas dos concertos anunciados.



Coimbra: Convento São Francisco, 2 de junho;

Faro: Teatro das Figuras, 3 de junho;

Aveiro: Teatro Aveirense, 5 de junho;

Guarda: Teatro Municipal, 6 de junho;

Braga: Grande Auditório Forum Braga, 7 de junho;

Ponta Delgada: Teatro Micaelense, 9 de junho;

Porto: Coliseu do Porto, 10 de junho.



Em Portugal, Benjamin Clementine vai apresentar "uma viagem pelo seu repertório, passando pelo álbum de estreia At Least For Now (2015), que lhe valeu um Prémio Mercury, e pelo seu mais recente disco, I Tell a Fly, que o levou a ser considerado pela emissora de rádio norte-americana, National Public Radio, como 'um George Orwell musical do nosso tempo'", lembra a agência Lusa.



Músico autodidata, Clementine estreou-se em Portugal no verão de 2015, ano em que editou o seu primeiro álbum, que inclui temas como "Condolence", "London" e "Nemesis".



Na adolescência, o músico de 30 anos viveu em Paris -- tendo chegado a dormir na rua -, até ter sido descoberto por uma pessoa ligada à música. Em 2013 editou o EP "Cornerstone", seguido, em 2014, do EP "Glorious You".



Os bilhetes para os espetáculos de junho serão postos à venda esta quarta-feira, 6 de março.