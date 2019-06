Murillo, a investigadora da polícia espanhola, é agora Lisboa, e junta-se aos outros membros cognomes de cidades que protagonizaram as duas primeiras séries: Tóquio, Berlim, Nairobi, Rio, Denver, Moscovo, Helsínquia, todos orquestrados pelo líder do grupo, "O Professor". Em vídeo partilhado pela Netflix, a atriz Itziar Ituño recebe um telefonema do "Professor de Portugal", uma imitação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



"Bem-vinda, LISBOA! Agora sim este bando está completo!!", afirma o ator que interpreta, Marcelo, o professor, que avisa que o nome Lisboa "traz uma grande responsabilidade e uma grande história".



O trailer para a 3.ª temporada da série, divulgado no início deste mês, já antevia uma possível conexão a Portugal.



"Esperávamos, desejávamos, conseguimos!" Foi com um toque de humor que a Netflix anunciou a nova introdução ao bando de assaltantes de "A Casa de Papel" para a terceira temporada da série, que estreia a 19 de julho.Raquel