"Ofereci aos pais e aos funcionários alguma assistência enquanto via que os recém-pais estavam stressados. Enquanto fechava os olhos para tentar dormir, a hospedeira tocou-me no ombro para me pedir ajuda. Os pais deram-me a bebé com desespero nos olhos, peguei-lhe e comecei a ler Surah Fatiha [o primeiro capítulo do Corão]. Então a bebé respirou pela última vez e ficou quieta. Soube imediatamente que algo estava horrivelmente mal e gritei aos passageiros para saber se havia médicos a bordo", relata.



Apesar de tentarem a reanimação durante duas horas e meia, a menina não reagiu. "O meu coração está dormente e não sei como me sentir mas sinto-me honrada por poder ter-lhe pegado e dito uma oração antes da sua morte", contou Nadia.



Logo que o avião aterrou, foi mobilizada uma equipa de paramédicos e de polícia. Será realizada uma autópsia.

