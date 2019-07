O fármaco Zolgensma para o qual se angariou o dinheiro vale 1.904.000 euros. Agora que Matilde conseguiu dois milhões de euros, o que acontece? Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), frisa que é preciso serenidade.



"[Terem sido alcançados os] Dois milhões não significa que se vá comprar o tratamento amanhã, têm que ser ultrapassados os trâmites. Os processos estão todos a decorrer", afirma o responsável, lembrando que avançou um pedido de autorização urgente. Afinal, o Zolgensma para o não foi autorizado na União Europeia, e a menina não está em condições de viajar até aos Estados Unidos. "Não é por termos dois milhões que se pode resolver o problema numa hora", frisa.



A APN está a apoiar a família de Matilde e em contacto com a farmacêutica. "Temos estado todos em contacto, e formado respostas e soluções possíveis. Não vamos torná-las públicas porque não sabemos qual será a mais adequada", adianta.



"É preciso calma e serenidade, e não questionar os pais por que razão não compram o medicamento se já têm o dinheiro. Estão numa situação fragilizada. E esta é uma terapia genética que tem alguma complexidade, o transporte exige condições, e é preciso estabilizar a criança para saber se pode ser administrado o medicamento", lembra.



Para já, Matilde deve ser tratada quando possível com o Spinraza, o medicamento que trava a progressão da doença e que pode ser administrado no nosso país.



Joaquim Brites recorda ainda que há mais nove "Matildes" no nosso país. "Quando houver uma solução para a Matilde, tem que haver uma semelhante para os outros nove casos. Temos que manter alguma serenidade sobre quando vai acontecer e se vai acontecer, para não perturbar o conforto dos outros pais", assinala. "Precisamos de nos focar na aprovação do medicamento e darmos tempo para que se mobilize todo o resto da comunidade científica, para termos as soluções."



Ainda é cedo para perceber de que maneira é que o Zolgensma, que foi aprovado há dois meses nos Estados Unidos como o medicamento mais caro do mundo, pode chegar a quem dele precisa: "Não sei se o acordo tem que ser feito com o Serviço Nacional de Saúde, com os hospitais ou o Infarmed." É certo que o medicamento não se aplica a todos os doentes, devido a certos critérios de exclusão – como os existentes para o Spinraza. Brites acredita que o Zolgensma não se possa aplicar a doentes no grau 4 da patologia.



Fonte do Ministério da Saúde garante à SÁBADO que o caso de Matilde está a ser acompanhado pelo Governo, e que para aplicar o fármaco deve ser feito um pedido pelo médico. Já fonte da farmacêutica Novartis, que adquiriu a empresa AveXis (que criou o Zolgensma), indica que a AveXis se encontra em contacto direto com a família de Matilde. Primeiro, o médico tem que aprovar que Matilde seja tratada e pedir uma autorização especial. Depois de o hospital aprovar é que o Infarmed e o laboratório são envolvidos.



Segundo a revista Visão, o diretor clínico do Hospital de Santa Maria onde Matilde está internada, os responsáveis do Infarmed e do laboratório farmacêutico irão reunir-se esta tarde para possibilitar o tratamento da bebé em território nacional. A despesa pode ser coberta pelo Governo.



Zolgensma é uma cura para a doença? Não

Apesar de anular um gene defeituoso, o fármaco não é uma cura. Segundo a página dedicada ao medicamento, o Zolgensma é uma injeção de dose única, apresentada como uma terapia genética dirigida "à raiz" da doença, ou seja, a ausência ou não funcionamento do gene SMN1, substituindo-o pela "cópia de um novo e funcional gene SMN humano que ajuda as células neurológicas motoras a funcionar corretamente".



"O Zolgensma não é uma cura e não pode reverter os danos já causados pela SMA [Atrofia Muscular Espinhal] antes do tratamento. A sua criança pode continuar a mostrar sinais e sintomas de SMA agora e no futuro. Esses sinais e sintomas podem incluir dificuldades em engolir, dificuldades em respirar ou fraqueza muscular. Terapias e apoios adicionais podem ser necessários para ajudar a lidar com a SMA da sua criança e orientar o seu desenvolvimento", alerta a página.



Segundo a mesma fonte, podem ser necessários meios para auxiliar na respiração (porque a doença afeta os músculos usados para tal); apoio nutricional (a doença dificulta a deglutição) e de mobilidade, como fisioterapia e cadeiras de rodas.



Os dois milhões foram angariados para Matilde em pouco mais de duas semanas. A 19 de junho, era partilhado o IBAN da conta na página de Facebook dedicada à bebé. Esta terça-feira, o valor já tinha subido até aos €2.030 milhões.

Às 13h44 surgiu o anúncio no Facebook: tinham sido angariados dois milhões de euros, mais do que o necessário para cobrir o preço do medicamento que pode ajudar a bebé Matilde . "Queremos uma vez mais agradecer e vamos agradecer vezes sem conta, por terem caminhado connosco lado a lado, pelo vosso enorme coração, pela corrente que criaram pela nossa causa", escreveram os pais da bebé com dois meses.