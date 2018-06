13:57

"Tatuagens capilares" estão a fazer sucesso durante o Mundial de futebol.

Mario Hvala não é um barbeiro qualquer e garante que, em vez de cortes, faz autênticas "tatuagens capilares".



Este artista sérvio está a oferecer, por ocasião do Mundial de futebol, duas hipóteses de cortes inusitados aos seus clientes, que podem sair do seu estabelecimento com o cabelo em forma de Messi ou Cristiano Ronaldo.



Cada retrato 'cabeludo' custa 150 euros e pode demorar "cerca de cinco a sete horas" a terminar, garante Hvala, citado pela Sky News, a quem assegura que a 'brincadeira' começou há nove anos, quando um cliente lhe fez um pedido diferente: queria que lhe desenhasse uma tarantula na cabeça.



Desde então que foi aperfeiçoando a sua técnica e ganhando cada vez mais fãs.



No entanto, Hvala não se fica somente por futebolistas. Para além do melhor jogador do Mundo, também já desenhou o tenista Novak Djokovic, o presidente russo Vladimir Putin e até Kim Jong Un.