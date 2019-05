A baleia branca (beluga) descoberta na semana passada por pescadores noruegueses e suspeita de ser ter sido treinada para atuar como espiã da Rússia, parece ter sido enviada propositadamente para o país, recusando-se a afastar-se mais de algumas milhas do porto no norte da Noruega onde foi encontrada.

O animal parece ter sido treinado e está à vontade com pessoas. "Ele está tão confortável com pessoas que quando o chamas, ele vem logo ter contigo", disse Linn Sæther, uma residente de Tufjord, na ilha de Rolvsøya , à agência de notícias norueguesa NRK.

A mulher explicou que os locais conseguem fazer festas na baleia que foi encontrada no domingo com um arnês preso onde se lia "equipamento de São Petersburgo" – o que motivou as suspeitas de espionagem russa.

A beluga faz diversos truques e é capaz de ir buscar e trazer coisas que lhe atirem, aproximando-se depois da pessoa de boca aberta como se estivesse a pedir um peixe como recompensa. "É uma experiência fantástica, mas também é uma tragédia", comentou Sæther. "Foi claramente treinada para receber tarefas e reagir a estas", considerou.

Tor Arild Guleng revelou à NRK que o mamífero seguiu o seu barco durante uma hora entre Rolvsøya e Hammerfest, "como um cão obediente sem trela. Nenhum animal selvagem procura-te, põe a cabeça de fora e deixa-te fazer-lhe festas no nariz".

As teorias criadas até agora defendem que a baleia escapou de um complexo militar russo. Outra considera que esta fugiu de cativeiro em São Petersburgo, uma cidade da Florida, nos EUA.

Independentemente das suas origens, os especialistas estão preocupados com a sua sobrevivência. "Sabemos que baleias libertadas de aquários têm dificuldades em adaptar-se à vida selvagem", avisou Audun Rikardsen da Universidade do Ártico Tromsø da Noruega, que espera que os locais parem de alimentar o animal para este aprender a caçar sozinho. Também terá de procurar um grupo de belugas que o aceite, pois não poderá sobreviver sozinho.