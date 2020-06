A carregar o vídeo ...

Uma baleia-corcunda deu à costa na praia da Lagoinha, perto da cidade de Florianopolis no sul do Brasil.Vários moradores foram ajudar o animal, e conseguiram retirá-la. A baleia acabou por nadar até uma maior profundidade no dia 3 de junho.A baleia com cerca de nove metros de comprimento esteve presa na areia durante 15 horas.