O ator Pedro Lima, conhecido por participar em várias novelas, foi encontrado morto este sábado na praia do Abano em Cascais, confirmou a SÁBADO junto de fonte da TVI. Pedro Lima tinha cinco filhos e estava numa relação com Anna Westerlund.





Segundo relatou Rui Teixeira, Capitão do Porto de Cascais, o ator terá enviado mensagens de despedida a Liliana Campos, apresenadora da SIC, e ao seu companheiro Rodrigo Herédia, que contactaram a PSP. Foi a PSP de Cascais que alertou a Polícia Marítima para o desaparecimento de Pedro Lima – depois de ter sido contactada pela família do ator, durante a manhã de sábado, revelou ainda o Capitão do Porto. As autoridades encontraram o carro do ator na falésia junto à praia no Guincho e não no parque de estacionamento da mesma. A Polícia Judiciária está a investigar a morte.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 08h36 e no local estiveram 25 operacionais apoiados por 7 viaturas. O corpo já foi levado para o Instituto de Medicina Legal onde será autopsiado. Está montado um perímetro de segurança no local onde o corpo do ator foi encontrado e a entrada a banhistas foi proibida.





A carregar o vídeo ...





Em comunicado, a TVI, estação com a qual o ator tinha contrato, lamentou a "partida inesperada e brutal" de Pedro Lima. "A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", escreve na comunicação partilhada na página pessoal de Facebook do diretor de programação do canal.



"O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar", acrescenta ainda Nuno Santos.









"Todas as mortes são uma perda, mas esta é especialmente dolorosa pelo que deixa para trás. Saibamos honrar a sua memória e o seu exemplo", termina o comunicado.



O ator estava a gravar a novela Amar Demais, cujas gravações foram recentemente retomadas depois de um intervalo devido à pandemia de covid-19. O corpo foi encontrado depois de um alerta dado pela companheira de Pedro Lima, Anna Westerlund.