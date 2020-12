“Temos mais de três mil lares clandestinos”

A covid-19 deixou a descoberto quase 600 lares ilegais de idosos. Entre março e novembro, a Segurança Social (SS) deu ordem de encerramento a 90, dos quais 23 com caráter de urgência e com a retirada imediata dos utentes. Nestes nove meses, a SS também participou ao Ministério Público 39 crimes de desobediência, por ter identificado estruturas que, apesar da ordem para fechar, continuavam abertas. Ao telefone com a SÁBADO, João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI), diz que estes números não o supreendem: "Temos uma estimativa de mais de três mil casas clandestinas pelo país. Se fizermos uma média de dez idosos por casa, são 30 mil pessoas. E nesses lares, o que me impressiona é que há milhares de idosos condenados a viverem em más condições porque já não são eles a decidir a sua vida".

Dos 90 lares com ordem de encerramento porque é que só fecharam 23?

Deviam ter sido todos, mas só foram os 23 que tinham caráter de urgência. Os outros receberam notificação para encerramento voluntário em 30 dias, em príncipio. A maioria nem se dá ao trabalho de cumprir, a partir daí já é crime de desobediência.

Que situações definem o caráter de urgência?

São as mais graves: falta de higiene não só nos utentes como na própria casa, escareados, sem camas articuladas, etc. As menos graves têm notificação para encerramento voluntário e nas ainda menos graves são aplicadas coimas, que hoje já doem. Antes da legislação ter sido alterada, há uns cinco anos, eram valores para rir. Na altura, compensava estar ilegal e pagar uma coima de vez em quando, sempre que havia uma fiscalização, mas agora só por falta de licença são 20 mil euros.

Como funcionam estas fiscalizações?

O normal é ser a Segurança Social, em muitos casos também o delegado de saúde e a Proteção Civil, da Câmara, às vezes acompanhados por um delegado do Ministério Público, a fazer o trabalho.

Atuam por denúncias?

É por denúncias quando elas são bem fundamentadas, não vale dizer mal só por dizer. Por vezes, o que acontece é uma empregada ser despedida e tentar vingar-se dos patrões, dizendo coisas que não são verdade. Agora, até temos uma arma terrível contra os lares, que são os vídeos que as empregadas fazem com os telemóveis. Nalguns casos, podem ser verdadeiros, mas já vi vários que são nitidamente encenações.

Qual é o papel da ALI?

A nossa missão é ajudar os empresários dos lares privados a prestarem melhores cuidados às pessoas. Existimos há 27 anos e temos tido, modéstia à parte, um papel muito importante na melhoria substancial nos cuidados prestados aos idosos e no funcionamento dos lares. Nunca mais me esqueci da dra. Ana Paula Fernandes, secretária-geral da ALI, me contar que há 27 anos, quando começou a visitar casas de repouso, passava muitas noites sem dormir com as coisas que via nessas visitas.

Que situações eram essas?

Falta de condições estruturais e lacunas de funcionamento, e má prestação de cuidados. Quem estiver rotinado nisto, tem um olho clínico para as situações. Há indícios muito claros se as pessoas são ou não bem tratadas.

Quando os lares são encerrados de urgência, o que fazem aos idosos?

A Segurança Social tenta sempre entregá-los às famílias, mas é difícil porque se as famílias os têm num lar é porque não os podem ter em casa.

A ALI também tem uma ação fiscalizadora?

Diria mais de acompanhamento e aconselhamento. Quando tomei posse em 2009, visitei todos os membros da associação [215 no total de cerca de 840 lares privados do país], do Minho ao Algarve, e a melhoria do panorama era notória. Ao longo destes 27 anos, há mais de uma centena de lares que conseguiram licenciamento com a ajuda técnica, administrativa e jurídica da ALI. Agora, nesta fase de pandemia, esse apoio tem sido maciço em termos de divulgação das normas e orientações da DGS, no sentido de tentar que os surtos não sejam ainda mais fortes. Não percebo como é que ao fim de nove meses de pandemia continua a haver tantos surtos em lares de idosos.

Os funcionários são os principais veículos do vírus?

Não há muitas mais hipóteses de o vírus se introduzir nos lares. Por isso é que eu tenho insistido no rigor e na disciplina da proteção dos funcionários e depois dos idosos. Quando os empregados saem para ir para casa perdemos o controlo.

Desde o início da pandemia a Segurança Social já identificou 600 lares ilegais...

Sim, começaram à procura deles e não é difícil desde que se queira. Basta trabalhar em conjunto com as corporações dos bombeiros locais, que sabem tudo porque vão lá buscar os idosos para os levar a consultas e exames.

Continua a haver pessoas que abrem casas e recebem idosos sem licenças nem condições?

É muito fácil comprar ou alugar uma moradia, enchê-la de camas e ocupá-las com idosos. Só que um lar tem de ser muito mais do que isso. O que acontece normalmente nessas casas é que têm de gastar muito dinheiro em obras para se adaptarem aos critérios das áreas dos quartos e das salas, do número de casas de banho e por aí fora, e além disso têm de reduzir a lotação, o que baixa a faturação. E as coisas vão-se mantendo assim. Mas há duas situações que temos de distinguir que são os lares ilegais, que funcionam sem licença, e as casas clandestinas.

Qual é a diferença?

Conheço alguns lares sem licença, ilegais portanto, mas que têm empresas de suporte à sua atividade económica, pagam impostos, têm um bom funcionamento e prestam os cuidados devidos aos idosos. Só não têm licenciamento...

O licenciamento é um processo assim tão complicado?

É um inferno! Não consigo dar uma ideia do que é o processo de licenciamento, não tanto com a Segurança Social, mas bastante mais com as câmaras. Há pessoas que estão à espera há 12, 15 anos. O processo começa pela licença de utilização camarária, para o qual a câmara tem de obter um parecer positivo da Segurança Social, relativamente ao projeto de arquitetura, e outros, do delegado de saúde e da proteção civil. Depois, tendo a licença camarária, os lares têm de pedir à Segurança Social a licença de funcionamento.

Muitas famílias têm de optar por essas casas porque é o que conseguem pagar...

Tendemos a diabolizar as casas clandestinas e as famílias que optam por colocar os idosos nessas casas, às vezes até sabendo que as condições não são as melhores. O que se passa é complicado: uma família com carência de meios económicos vai às IPSS e às misericórdias e não consegue vaga. Se for a um lar privado, não consegue pagar a mensalidade e fica com um problema para resolver. Acaba por recorrer à solução que consegue suportar financeiramente. As IPSS começaram há alguns anos a dar prioridade aos idosos que têm pensões mais altas, ou que fazem doações ao longo da vida para "comprar" o direito de entrada. Isto deixa à porta quem precisa mais...