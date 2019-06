Palácio dos Henriques, também conhecido por Palácio Tocha.

A associação que o empresário Joe Berardo está utilizar para instalar dois museus em Estremoz - um deles com data prevista de inauguração já em Outubro - tem os estatutos blindados no que diz respeito a "dívidas de terceiros", um pormenor que tem relevância no contexto da polémica da dívida do empresário à CGD e a aparente inacessibilidade da sua coleção de arte como garantia.No caso que tem sido polémico, o que está em causa é a Associação Coleção Berardo, de arte moderna e patente no CCB em Lisboa. Neste novo caso, trata-se de uma coleção de cerca de 1.500 painéis de azulejos, alguns remontando ao século XV, pertencentes a outra associação de Berardo, a Associação de Coleções.Esta Associação de Coleções foi fundada a 23 de dezembro de 2005, em Lisboa. Em 2011, foi efetuada uma alteração aos estatutos apenas e só ao seu artigo 23, passando este a dizer que "é vedado à associação prestar garantias de qualquer espécie a dívidas de terceiros, a não ser com prévia autorização da assembleia geral, por deliberação tomada por dois terços dos votos emitidos, sem prejuizo das exceções ou limitações previstas na lei ou nos estatutos."Não foi possível àobter a versão anterior deste artigo 23.O artigo mantém-se até hoje nestes termos, sendo que é necessário ir atrás nos estatutos para encontrar o artigo 12, sobre a composição da assembleia geral, onde se lê que "serão sempre asseguradas aos associados instituidores as seguintes percentagens de votos:a) José Manuel RodrigueBerardodo: cinquenta e um por centob) RenatBerardodo, dez por cento."O artigo 14 diz que "o presidente vitalício da associação é o comendador José Manuel Rodrigues Berardo".Em 2016, a Associação de Coleções mudou a sua sede de Lisboa (na Praça do Marquês de Pombal) para o Funchal (Caminho do Monte, 172).