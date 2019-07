,

Já foram divulgadas as primeiras imagens da nova versão de Mulan em formato live-action.A protagonista do filme da Disney passado na China imperial será interpretada pela atriz Liu Yifei. O filme vai também contar com os atores Donnie Yen, Gong Li, e Jet LiO filme, que tem um orçamento superior aos 100 milhões de euros, está nas mãos da realizadora Niki Caro.O filme original de Mulan estreou em 1998, enquanto a nova versão deve chegar aos cinemas em março de 2020.