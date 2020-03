Foi um ataque racista em Londres, Reino Unido. Um estudante singapurense foi espancado por um grupo de homens na capital britânica por causa do coronavírus.





As agressões terão acontecido esta segunda-feira perto da estação Tottenham Court Road, às 21:15. De acordo com a vítima, Jonathan Mok, de 23 anos, os agressores terão gritado "não queremos o teu coronavírus no nosso país". Mok confrontou-os e acabou espancado, segundo a BBC.

A Polícia Metropolitana de Londres está a investigar o caso como agressões "agravadas por motivos raciais", apesar de ninguém ter sido ainda preso.



Mok, que estuda na University College London, partilhou os seus ferimentos nas redes sociais caso foi divulgado nas redes sociais. "De repente, o primeiro soco acertou-me no rosto e apanhou-me de surpresa", lê-se no post publicado pela vítima, que acrescentou ter sentido o seu rosto "explodindo de sangue" e "atordoado e chocado".



A vítima lamenta que o surto de coronavírus seja usado por racistas para "aumentar o ódio por pessoas diferentes deles".