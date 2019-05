São 19h30 e a esplanada do Jardim dos Coruchéus, em Alvalade, está meio cheia. Há jovens a beberem imperiais, crianças a brincarem no parque e pais a descontrair. É exatamente nesta situação que encontramos Mariana Carvalho e Alexandre Sarmento, um casal que se mudou há um ano e meio para a Rua Alberto de Oliveira para criarem Simão, que tem mais um ano. "Vivíamos na Praça do Chile, em Arroios, mas havia muito trânsito, muita confusão e a única vegetação que havia era a das caldeiras das árvores", explica à SÁBADO o empresário de 40 anos. "O jardim mais perto era o da Alameda, mas nem uma sombra tem. Não queríamos que o Simão crescesse ali."

Mas o bairro não tem apenas boas condições para as crianças. Alexandre trabalha perto de casa, por isso vai todos os dias a pé, já Mariana trabalha em Carnaxide e leva o carro. Para eleger as melhores ruas para viver, apropôs a dez especialistas, cinco de Lisboa e cinco do Porto, que escolhessem os melhores bairros de acordo com nove categorias. Daí surgiu a lista de nove bairros que percorremos de cima a baixo para avaliar 16 fatores de zero a cinco.

