Às dez no largo. O largo do Porto onde há música portuguesa à janela todas as noites

Em tempo de isolamento social, no qual é pedido aos portugueses que fiquem em casa de forma a tentar evitar a propagação do novo coronavírus, há quem tente combater a solidão. É o caso do Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, onde todas as noites, às 22h00, há música cantada às janelas.No Instagram foi criada uma conta, "Às dez no largo", onde os vídeos são partilhados. Dezenas de vizinhos juntam-se todas noites para cantar, dançar e bater palmas ao som de música portuguesa. E até músicos portugueses deixam mensagens de apoio a estes moradores - como Rui Veloso, Jorge Palma, Pedro Abrunhosa.





"Amigos, aqui Jorge Palma. Estamos confinados mas nem por isso devemos ficar passivos. Pelo contrário, é tempo de agir: limpem a casa, cozinhem, leiam e ouçam música, toquem instrumentos (podem ser panelas), façam amor... imaginação ao poder. Vivam!". Foi esta a mensagem que Jorge Palma deixou aos moradores deste largo portuense.



A página de Instagram conta já com quase 11 mil seguidores.