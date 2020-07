É a rentrée possível, o regresso à normalidade depois de uma programação que uma certa pandemia interrompeu: as Carpintarias de São Lázaro, um polo de criação multidisciplinar inaugurado em 2017 nas instalações de uma antiga carpintaria mecânica em Lisboa, regressam a 18 de julho, com a exposição Fossil, do australiano James Newitt.Artista visual e cineasta a viver entre Portugal e a Austrália, Newitt recebeu uma encomenda da Art Gallery of New South Wales, em Sydney, para participar na exposição The National 2019: New Australian Art. Aí apresentou Fossil, filme de 22 minutos rodado nas Carpintarias que agora tem estreia europeia em forma de uma instalação que percorre este centro cultural.O filme, com Romeu Runa e Anton Skrzypiciel, vai ser projetado no Piso 0, enquanto o -1 recebe uma instalação alusiva ao ambiente originou esta curta-metragem que "explora os lapsos na memória e as lacunas na linguagem de alguém em recuperação de um trauma. O filme segue as tensões entre dois homens, um mais velho que o outro", lê-se na folha de sala da exposição que tem entrada gratuita e pode ser vista até 29 de agosto.