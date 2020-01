As bandas sonoras de Harry Potter e Star Wars em concerto

Depois de ter sido a casa de Luís de Matos e do seu Impossível no último mês, o Tivoli retoma a programação, acolhendo já esta quinta-feira, 9 de janeiro, às 21h, um espetáculo da Hollywood Symphony Orchestra que reúne bandas sonoras (muitas delas de John Williams) de filmes como Star Wars, Tubarão e Harry Potter. Segue-se, nos dias 10 e 15, às 21h, o tradicional Grande Concerto de Ano Novo da Strauss Festival Orchestra, e no sábado, 11, às 21h, o Coro, Ballet e Orquestra do Exército de São Petersburgo, com as suas habilidades russas, incluindo danças de cossacos.No domingo, 12, às 18h, os Mersey Beatles (de Liverpool, como os originais) homenageiam os fab four com êxitos - de Help! a Let It Be - e na terça, 14, ouve-se música espanhola, como Concerto de Aranjuez. Os bilhetes para as várias récitas custam entre €18 e €43.