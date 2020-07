ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.

Manuel Resende de Oliveira ainda hoje guarda, orgulhoso, o seu primeiro bilhete de identidade angolano. Foi o primeiro português a recebê-lo e um dos primeiros cidadãos do novo País - o seu BI tem o número 17. Quando se aproximou o dia da independência eu era o único ministro português [no governo de transição]. Tive uma conversa com uns elementos do MPLA e pedi para porem alguém ai oé de mim para explicar como se geriam as coisas, no fundo, para passar a pasta. Foi aí que me disseram: 'não é preciso, já temos ministro' Eu? Mas eu sou português. 'Não faz mal, a gente trata disso.'" Até ao início de dezembro de 1975, e apesar de continuar a ir todos os dias para o gabinete num Fiat 127, Resende de Oliveira, que se habituara a conselhos de ministros com ministros armados, não era oficialmente do Governo: só seria nomeado depois de lhe ser concedida a nacionalidade angolana, o que o obrigou a abdicar da portuguesa.Nessa altura, o ambiente em Luanda era cada vez mais pesado: os aviões da Ponte Aérea que iam buscar portugueses chegavam a aterrar com ocultação de luzes, por causa do tiroteio; era raro verem-se mulheres nas ruas, mas havia miúdos de 10 anos armados com kalashnikovs e marcas de tiros e morteiros nas casas; aproveitavam-se tréguas para ir comprar pão e, além dos tiros, continuavam a ouvir-se as marteladas de todos os portugueses que preparavam os seus caixotes para sair do país. "Às tantas começou a faltar a madeira para fazer caixotes e passou a usar-se madeira em bruto e tábuas de mogno", conta Cecília Firmino Pereira, filha de Mário Firmino, então o único piloto de barra do Porto de Luanda.Cecília Firmino Pereira ainda hoje não tem a certeza das razões que salvaram o pai de ser executado pelas tropas cubanas que apoiavam o MPLA. Só encontra uma explicação: em novembro de 1975 não havia mais ninguém para garantir que os navios atracavam e saíam do porto de Luanda. "Os outros dois pilotos de barra, quando viram a coisa apertar, foram fazer uma manobra de saída e não voltaram, fugiram nos navios. Ficou só o meu pai", diz Cecília Pereira. Mário Firmino passou grande parte do dia da independência num navio, preparado para navegar dali para fora se a isso se visse obrigado. Só saiu do barco pouco antes da meia-noite, quando a bandeira portuguesa, que há muitos anos via no porto, estava prestes a ser substituída pela angolana. "As tropas cubanas queriam rasgar e queimar a bandeira e o meu pai, mesmo com metralhadoras apontadas, não deixou. Ainda tenho comigo essa bandeira, ficou sempre com ele", conta Cecília Pereira.