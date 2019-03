Sapatos, botões, um livro de orações, moedas soviéticas e uma harmónica são apenas alguns objetos encontrados por arqueólogos alemães perto de um local onde se desconfiava ter havido um massacre nazi.

Foi na zona de Westfalen-Lippe, na Alemanha, que mais de 200 pessoas foram assassinadas às mãos dos nazis nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, em março de 1945. Os arqueólogos da equipa Landschaftsverband Westfalen-Lippe, têm andado à procura de evidências que comprovassem este massacre há alguns anos e escavaram em três áreas rurais próximas - Warstein, Suttrop e Eversberg. Agora, em Westfalen-Lippe foram finalmente descobertos os artefactos que provam o crime nazi. A equipa de cientistas apresentou o relatório no passado dia 8 de março.

Os investigadores explicaram ao LiveScience que a teoria é que os 400 artefactos pertenceram a 60 mulheres, 10 homens e uma criança, que foram levadas para a floresta da zona sob o falso pretexto de estarem a ser transferidos para outro campo de trabalhos forçados. Uma vez no local, foram executados. Fragmentos de balas espalhadas pela área indicam que vários prisioneiros tentaram escapar à salva de tiros dos nazis.

Uma tática similar foi usada num campo perto de Eversberg, onde também foram desenterrados artefactos. De acordo com os investigadores, os soldados nazis recorreram a granadas para abrir um buraco no chão, onde dispararam contra os 79 trabalhadores forçados e uma criança. Já perto de Suttrop, os prisioneiros foram obrigados a escavar covas onde todos os 57 foram assassinados e enterrados.

Ao todo, terão morrido nestes locais 208 cidadãos polacos e russos. Apenas 14 vítimas foram identificadas até agora.

Os nazis incorreram nestas atividades para tentar esconder os seus crimes das tropas aliadas, que estavam a chegar à região. Os soldados norte-americanos libertaram esta área da influência nazi apenas algumas semanas depois do massacre.

"Esta é uma parte da nossa história que temos de encarar de frente", avisou o diretor da investigação, Matthias Löb, alertando ainda contra a "trivialização" dos crimes do nazismo, no que poderá ser uma reação aos comentários do líder do partido de extrema-direita AfD, Alexander Gauland, feitos recentemente: "Hitler e os Nazis são apenas merda de pássaro em mais de 1.000 anos de História de sucesso na Alemanha".