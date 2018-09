Um dos argumentistas do programa infantil Rua Sésamo veio confirmar um dos vários rumores e teorias que existiam em torno de duas das mais conhecidas personagens desta rua: Egas e Becas são de facto um casal homossexual.

Os dois bonecos de tecido laranjas e amarelos partilhavam casa, mas não apenas como amigos, apesar de, em vários livros aparecerem a dormir em camas separadas.

"Quando escrevia sobre o Egas e o Becas, pensava sempre que eram um casal. Não tinha outra maneira de contextualizá-lo", disse em entrevista à revista Queerty Saltzman, também ele homossexual.

O guionista confessou que, apesar de não ter sido essa a intenção, acabou por reflectir nas histórias das famosas marionetas os aspectos da sua própria vida amorosa, como as discussões e as diferenças que existiam entre um e outro. Na série, as duas personagens são bastante diferentes, com Egas a ser mais desorganizado e eléctrico, em contraponto a Becas.

A série da Rua Sésamo foi emitida em Portugal entre 1989 e 1996, com apresentação de Alexandra Lencastre, tendo sido publicados dezenas de livros com as histórias de Poupas Amarelo, Egas e Becas, o Monstro das Bolachas e Ferrão.







A Rua Sésamo teve mais de 400 episódios transmitidos na versão portuguesa e contou ainda com a participação de actores como António Feio, José Pedro Gomes ou Miguel Guilherme.