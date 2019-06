Estavam em junho de 1994. K.T. Robbins e o seu destacamento ficaram estacionados em Briey, no leste de França. É nesta zona que um soldado norte-americano conhece uma jovem francesa de 18 anos e os dois apaixonam-se perdidamente. Ao fim de dois meses, o jovem norte-americano tem de sair de França porque foi destacado para outro local da guerra e os dois perdem contacto.

"Disse-lhe que ia voltar e voltar, mas não aconteceu", contou K.T, hoje com 86 anos, antes de partir e deixar Jeannine Ganaye para trás. O veterano foi entrevistado por jornalistas da televisão France 2 na sua casa Olive Branch, no Mississippi, para uma reportagem sobre os 75 anos do desembarque aliado na Normandia.

Depois da guerra, o soldado casou e constituiu uma família, mas nunca se esqueceu de Ganaye. Durante a entrevista, encontrou uma fotografia da francesa e confessou que "gostava de lá voltar, encontrar a família dela. Ela, já não a devo ver, já deve ter morrido".

Esta história tem, porém, um final feliz. A francesa, agora com 92 e com o apelido Pierson do marido, vivia num lar em Montigny-lès-Metz, na região da Moselle, segundo a investigação dos jornalistas.