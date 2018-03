Mauro Morandi, de 79 anos, vive sozinho há quase três décadas na ilha italiana de Budelli. Em 1989, o ex-professor de educação física encontrou uma casa numa ilha deserta e nunca mais a abandonou.

Budelli é uma ilha entre a Sardenha e a Córsega, parte do Parque Nacional do Arquipélago Maddalena. Através das redes sociais, Mauro mostra o paraíso onde decidiu viver sozinho.

Em 1989, quando trabalhou como guarda da ilha, e desiludido com a sociedade, decidiu não voltar para a civilização. "Comecei a pensar em deixar uma sociedade que não pensa no individual, mas apenas em poder e dinheiro", disse à CNN. "Arranjei um catamaran para ir para a Polinésia procurar uma ilha deserta e começar uma nova vida".

Só há dois anos decidiu entrar nas redes sociais, com conta no Twitter, no Instagram e no Facebook, e onde partilha o que vê diariamente. É assim que mantem contacto com a humanidade, explica.

"Espero morrer aqui, ser cremado e que as minhas cinzas sejam espalhadas pelo vento", disse Mauro à National Geographic.