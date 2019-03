"Na altura era raro ser filho de pais separados. Durante muitos anos vivia com a minha mãe e no fim de semana estava com o meu pai. Depois fui crescendo e fui ganhando autonomia", referiu.



"A minha mãe sempre me impôs regras, tem um elevado sentido de autoridade, mas com o meu pai era sempre uma relação mais limitada, porque era só ao fim de semana e nas férias. Era muito mais ligado à minha mãe", continuou António Costa, explicando que os seus pais sempre o deixaram sonhar.



"Os meus pais sempre me deixaram escolher aquilo que queria. Claro que levava reguadas. Há um sorriso com o qual as pessoas não simpatizam", concluiu.

O primeiro-ministro, António Costa, marcou presença esta terça-feira n' O Programa da Cristina, na SIC, e, em dia de Carnaval, confessou que se mascarou quando era criança e até ganhou um prémio. A sua mulher, Fernanda Tadeu, também esteve presente, confessando que Costa sempre teve "imensas namoradas"."Em miúdo mascarei-me e até ganhei um prémio. Foi a minha avó que fez a máscara. Eu e a minha prima Rita fomos e ganhámos", começou por dizer António Costa, filho de pais separados.