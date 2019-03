Desde 1990, 164 pessoas que tomavam Sertralina já morreram no Reino Unido. 14 destes casos foram provocados por ataques cardíacos.

Um antidepressivo que é vendido em Portugal está a ser associado a casos de morte súbita. Já foram reportados 14 mortes de pessoas que tomavam Sertralina no Reino Unido, avança o jornal The Sun.



Este medicamento pertence a um grupo de fármacos denominados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI), um neurotransmissor relacioanado com a inibição da ira, agressão, humor, sono, entre outros. É utilizado para tratar a ansiedade e a depressão.

Ainda não há provas que liguem os dois componentes, mas os profissionais de saúde estão preocupados com a coincidência e com a possibilidade de a droga estar associada a problemas cardíacos potencialmente fatais, sobretudo entre aqueles que têm um historial genético. "Concordo que existe uma ligação entre a Sertralina e a SIDS [síndrome de morte súbita], mas não existem ainda provas suficientemente seguras. Ainda assim, não podemos ignorar estes casos", considera a professora Mary Sheppard da Universidade de Londres.

A Agência Reguladora dos Medicamentos do Reino Unido (MHRA) emitiu um comunicado onde informa que já morreram 164 pessoas desde 1990. Todas tomavam este medicamento e 14 destes casos foram relacionados com problemas cardíacos.

O porta-voz da MHRA referiu que "os pacientes são aconselhados a divulgarem ao seu médico se sofrem de algum problema do coração ou se sofrem de doenças coronárias, se têm um historial familiar de insuficiência cardíaca ou níveis baixos de potássio, ritmo cardíaco fraco ou se estão a tomar algum outro tipo de medicação que possa afetar o coração".

O The Sun conta que no passado Liam Batten, um jovem de 24 anos, sofreu um ataque cardíaco depois de tomar este fármaco, que lhe foi receitado para tratar a ansiedade. O médico aumentou a dose do medicamento – dentro dos níveis recomendados - e nove dias depois o jovem faleceu. Na autópsia, foram reveladas quantidades "elevadas" de Sertralina no organismo que podem estar relacionadas com a paragem cardíaca repentina.

Também Sadie Stock, de 28 anos, morreu em circunstâncias semelhantes: a jovem andava a tratar uma depressão pós-parto com este antidepressivo quando caiu inanimada na rua. Na autópsia foi confirmado que o ataque cardíaco deveu-se à toma do medicamento.



A Instituição de Caridade Risco Cardíaco nos Jovens (CRY) inglesa recomenda que os jovens com condições coronárias não tomem Sertralina.