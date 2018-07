Sir Anthony Hokins falou sobre a sua batalha contra o alcoolismo, dizendo que "devia ter morrido no País de Gales, bêbedo ou algo assim".Hopkins, de 80 anos, admitiu ainda que era uma pessoa com quem "era muito difícil trabalhar" no início da sua carreira "porque estava normalmente de ressaca", frente a uma audiência de 500 alunos na Universidade da Califórnia.O actor de O Silêncio dos Inocentes mudou a sua vida depois de falar com uma mulher dos Alcoólicos Anónimos, em 1975, segundo o próprio."Porque é isso que se faz no teatro, bebes. Mas era era muito difícil trabalhar comigo, como tal, porque estava de ressaca", confessou o actor que disse ainda que não se podia confiar nele enquanto bebia.O momento de viragem terá sido com uma mulher dos Alcoólicos Anónimos que lhe terá perguntado: "Porque não confia apenas em Deus?" e a vontade de beber "nunca mais voltou", assumiu o actor que aproveitou ainda para dizer que foi para teatro "porque não tinha nada melhor para fazer", dizendo ainda que "não era assim tão inteligente" na escola e que sofreu várias vezes de bullying.