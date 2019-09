Energia transbordante, física e sexual. Treinos intensivos para peitorais definidos. São os primeiros efeitos da injeção de derivados sintéticos da testosterona, vulgo esteróides, para atingir o corpo perfeito. Ângelo Rodrigues, galã da SIC prestes a fazer 32 anos (a 9 de setembro), terá injetado a hormona nas nádegas e ficou em risco de vida com uma infecção generalizada.





ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O ator tem sido acompanhado por uma equipa médica multidisciplinar no hospital Garcia de Orta, em Almada. Recentemente, foi transferido dos cuidados intensivos para os intermédios.Dado o mediatismo do caso, o cirurgião Biscaia Fraga conta àque tem recebido telefonemas de mães de jovens. Estão preocupadas com os filhos, temendo a eventual administração da hormona. "Descobrem sinais e querem marcar consulta", diz o médico.