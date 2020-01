Angel Olsen no Capitólio Foto: Cristina Araújo



A partir daí anunciou mais de uma vez que "é só mais uma e deixo-vos ir embora", disse que ia "ficar séria" sem o cumprir e perguntou as horas como se tivesse pressa de despachar aquilo – e despachou mesmo: Windows, em falsete angelical, Some Things Cosmic, do disco de 2010 Strange Cacti, e, já em encore, Chance, uma das melhores de All Mirrors, envolta em arranjo clássico, com as cordas do viloncelo e do violino e diálogo sublime com a voz.



A viagem foi curta, mas tão competente que arrebatou os fãs na mesma – e a simpatia, em modo entertainer de casino, ajudou. Porém, essa atitude, as piadas a fazer rir mais a própria e a sua banda do que o público, é um pouco desadequada a um concerto de apresentação de um álbum particularmente intimista, até algo depressivo.



No entanto, pensando bem, até faz algum sentido: as próprias composições de Angel Olsen, que tem uma voz invejável, são desde sempre algo bipolares, assentes em opostos – os instrumentos clássicos a secundar malhas de guitarra, as explosões vocais (sem gritos, o que é obra) a rematar versos sussurrados, os refrões eufóricos em contraponto ao lirismo atormentado... Hoje, 24 de janeiro, há mais, no Hard Club do Porto, e em Julho, de novo, no NOS Alive, provavelmente com um alinhamento e atitude idênticos. Para quê mudar, se os fãs enchem o recinto e saem dele de sorriso rasgado nos lábios?





Angel Olsen chegou ao palco do Capitólio, em Lisboa (esta quinta-feira, 23 de janeiro), "enfeitado" com uma fotografia de fundo de uma escadaria rococó, com um vestido preto vaporoso e com brilhos, mulles elegantes e cabelo armado, depois de um intervalo que parecia interminável, a seguir ao arranque morno do