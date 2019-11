Amanda Palmer em entrevista, antes do concerto em Braga, este domingo

Chamam-lhe "Amanda Fucking Palmer" e a entrevista que deu à SÁBADO justifica-o: ao telefone, na sua casa em Boston, a cantora de 42 anos, performer, compositora, pianista, escritora feminista e fundadora dos Dresden Dolls, mãe de um rapaz de 3 anos e casada há nove com o romancista Neil Gaiman – com quem mantém uma relação aberta –, revela-se "sem papas na língua" a abordar assuntos como o aborto, a poligamia ou as políticas "para controlar as mulheres" e usa a palavra "F" para reforçar as ideias enquanto comenta o seu novo álbum, There Will Be No Intermission, que apresenta ao vivo este domingo, 24 de novembro, a partir das 19h30 e ao longo de três horas (com bilhetes a €25).O disco reúne 20 faixas, metade delas breves interlúdios metidos entre longas canções sérias, negando, à laia de provocação, o próprio título. Foi por aí que começámos a conversa.

Chamou ao novo álbum There Will Be No Intermission [não haverá intervalo], mas afinal está cheio de interlúdios. Pode explicar o título?

Começou por ser um título de trabalho, uma espécie de piada com o produtor, mas depois comecei uma digressão no Reino Unido, a integrar já parte destas canções, e o espectáculo estava a ficar muito longo, com quase três horas, à medida que o fazia. E um dia, uma rapariga lá atrás, na plateia do teatro, gritou: "Amanda, preciso de ir à casa de banho!" Então, fiz um intervalo espontâneo e comecei a perceber que se calhar era mesmo melhor fazer uma interrupção. No fundo, com intervalo o espectáculo seria mais fiel ao que é a vida e ao que foi a construção do disco, que foi acontecendo ao longo de anos: tenho um passado ligado ao teatro, portanto penso sempre na performance como um todo. Acabei por criar interlúdios para o próprio álbum e pus um intervalo no concerto da digressão. É o meu primeiro espectáculo com intervalo.





O disco é como uma peça única, para ouvir do início ao fim?

Bum, os interlúdios foram incluídos no disco de forma deliberada, de modo a senti-lo como um todo, uma obra completa. e também para dar uma pausa ao ouvinte, entre canções fortes, quase como socos. Mesmo as canções que parecem mais leves e divertidas, como A Mother's Confession, são incrivelmente tristes. Gosto da ideia de dar às pessoas um momento para respirar, pensar no que ouviram, entre os temas.

Por falar em A Mother's Confession: aí canta sobre fazer chichi e enviar emails. É difícil fazer poesia com trivialidades?

Pelo contrário: é mais fácil do que escrever poesia mais elevada e, quanto mais velha fico, mais vontade tenho de testar as fronteiras de quão direta posso ser como artista.



Há uma mensagem transversal no álbum, inspirada por ter sido mãe?

Nem por isso. Este álbum, tal como o show, que é muito importante para lhe dar contexto, é inspirado por todas as mulheres que estiveram ao meu redor nos últimos 6 a 7 anos e que me empurraram para não ter medo de dizer a verdade sem sentir vergonha. Isso inclui as minhas amigas mais íntimas, mas também todas as mulheres anónimas, as que encheram as salas do Reino Unido para ver a Anna Gadsby (a autora de Nanette, comédia stand-up sobre assuntos sérios como identidade e auto-determinação de género, disponível na Netflix) e as que constantemente me mostram a violência horrível sobre as mulheres, que parece perpetuar-se no mundo. Creio que é um dever falar disso, dizer a verdade. Se somos figuras públicas, devemos falar: simplesmente não temos tempo para alternativas. E o meu bebé não mudou o curso do que pretendo dizer. Ele inspira-me, traz-me grande alegria, de certa forma dá-me frescura, permite-me olhar para as coisas pelos olhos de uma criança, o que me faz relativizar tudo, incluindo a minha arte... mas acho que o facto de Trump ter chegado à Casa Branca me galvanizou muito mais como artista, do que propriamente ter expulsado um bebé pela minha vagina.

A questão do aborto, que está no tema Voicemail for Jill, também ganhou relevância por causa de Trump?

Oh, meu Deus, sim! Uma mulher não ter autonomia sobre o próprio seu corpo e as suas escolhas é socialmente criminoso... e o que vemos é um regresso a isso, apoiado em ideais fascistas e num conservadorismo que retira direitos fundamentais às mulheres. É assustador: as políticas de direito ao aborto têm sido desmanteladas, estado a estado, sem alaridos... O resultado é que se tornou muito difícil fazer um aborto, sobretudo para as mulheres pobres e, em especial, as negras. E parece que ninguém quer tocar no assunto, por ser complexo e haver religião no meio, mas alguém tem de o fazer. Eu, que fui violada, fiz abortos voluntários e tive um aborto espontâneo antes do meu bebé, sinto que é meu dever cármico falar disso, tomar posição.

É preciso não ter medo?

Bom, eu tenho medo... mas faço-o na mesma, embora aterrorizada.





Com os Dresden Dolls, a sua música era um cabaret sombrio, muito teatral. A solo, é igual?

Bom, os Dresden Dolls são um animal raro, diferente de tudo. Quando Brian (Viglione) e eu nos juntamos em palco o resultado é energia pura, um punk-rock visceral. Eu limito-me a tocar piano enquanto conto histórias, é bem diferente. Os Dresden Dolls raramente tocaram em teatros, como faço agora, na nova digressão. Era sempre em espaços amplos, para as pessoas dançarem, suarem. Adoro ter essas duas facetas e depois desta digressão, espero voltar a um trabalho mais agressivo, divertido e louco, de preferência com Dresden Dolls. Vai-me saber bem depois de um ano de calmaria.

Estudou teatro. A ideia era ser atriz?

Não: logo no liceu, aprendi que jamais poderia ser boa atriz, não tinha o mínimo interesse em vestir uma personagem, o que quis sempre foi expressar-me, sendo eu mesma. Preferi a escrita e o rock'n'roll, mas se por acaso tivesse ficado pelo teatro, seria encenadora e dramaturga. A minha verdadeira paixão é dizer o que penso, mostrar o que sinto, mas na verdade há sempre um lado teatral: um guião, palco, figurinos. O meu espetáculo atual é um teatro honesto de três horas.

E o piano, como entrou na sua vida?

Cresci num meio musical. Aos 3, 4 anos, andei um ano a aprender piano e desde sempre sentava-me ao lado da minha mãe, enquanto ela tocava pequenas peças de Bach e Chopin, e ia imitando. Ainda hoje tenho dificuldade em ler música, mas em compensação tenho ótimo ouvido, e nunca tive disciplina suficiente para seguir música clássica, tem regras a mais para o meu gosto. E aos 16 anos, quando ainda poderia ter ido por aí, estava muito mais interessada nas longas jornadas sexuais com o meu namorado da época do que em tocar.

Tem sonhos de miúda ainda por realizar?

Não: realizei-os e superei-os. O meu sonho era, basicamente, fazer os Dresden Dolls, ser artista profissional – e consegui-o antes dos 30. Tudo o resto é bónus: não sonhei fazer uma TedTalk nem escrever um best-seller [a sua autobiografia, The Art Of Asking, de 2014), nem este espectáculo de três horas onde falo de abortos... Se mantenho um sonho, é ter uma vida sempre interessante.

Em que período da sua vida foi mais feliz?

Agora mesmo. Não estou a brincar: sou mais feliz agora... com o meu filho, o Neil, o meu casamento com ele e o novo espectáculo... Nunca fui tão feliz.

Chegou a trabalhar como stripper, não foi?

Sim, conto isso em The Art of Asking. Era stripper e também dominatrix, durante um tempo, e fi-lo como faço tudo: com muito humor, ousadia e alguma ingenuidade. Tinha vinte e tal anos e aprendi muito, especialmente a sentir-me poderosa e não objectificada quando os homens estavam literalmente a objectificar-me, a pagar... Diverti-me bastante e hoje contextualizo isso na minha caminhada feminista: as minhas experiências são como uma caixa socio-antropológica, de onde tiro lições sobre homens e mulheres e dinheiro.

Teve outros trabalhos, não artísticos?

Sim, um milhão... num escritório, como empregada de café e de uma gelataria, numa agência de publicidade... Até aos 30, fazia qualquer coisa que me pagasse as contas.





Assumiu-se bissexual e disse que jamais teria uma relação monogâmica, no entanto casou-se. O que é que mudou?

Nada: a monogamia funciona para muitos casais, mas não para mim e para Neil [Gaiman]: temos uma relação aberta, ambos dormimos com outras pessoas, homens e mulheres, sempre com cuidado, proteção, e numa base de transparência, em que partilhamos as experiências um com o outro. Prefiro um casamento assim do que juras de fidelidade seguidas de traições e dramas: a verdade é que as pessoas têm casos extra-conjugais desde sempre e não são honestas com os seus parceiros. Para mim, isso é um disparate: se encontro alguém interessante, aproveito – e depois partilho com o Neil o que descobri. O mais importante é honestidade, respeito e comunicação. Estamos muito comprometidos, mas acreditamos que no nosso amor cabem relações com outras pessoas.

Como é o vosso dia-a-dia?

Vamos juntos levar e buscar o bebé à escola e temos uma empregada diária incrível e baby-sitters para ajudar. Fazemos questão de jantar ou tomar pequeno-almoço em família e não temos televisão, para não nos distrair do que é importante.

Que super-poder gostaria de ter?

Olhar para qualquer pessoa nos olhos e conseguir tirar-lhe toda a tristeza.

Gravou um disco com o seu pai, de quem viveu afastada em criança. Como aconteceu?

Tinha um grande trauma com a distância do meu pai (Jack Palmer, corista numa igreja em Washington), mas reencontrei-me com ele já em adulta e reconciliámo-nos. Daí nasceu He Got Me Singing, um disco de versões, editado em 2016, que prova que temos gostos em comum. Ambos amamos aquelas músicas.