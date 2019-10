Uma escola em Nova Jérsia, Estados Unidos da América, impediu estudantes de irem ao baile de finalistas e a outras atividades extra-curriculares por somarem uma dívida superior a 75 dólares à cantina.A proibição de irem ao baile de finalistas surgiu depois de uma proposta que foi amplamente criticada. Em agosto, a escola de Cherry Hill tinha afirmado que todos os alunos que tivessem dívidas na cantina teriam apenas direito a receber sandes de atum, em vez da refeição completa "oferecida" pela escola. Esta medida não avançou, já que foi amplamente criticada quando se tornou pública. A solução encontrada foi criar um impedimento de participar nas atividades extra-curriculares e no baile de finalistas.O diretor da escola de Cherry Hill disse que o plano era que os alunos fossem responsabilizados pelas suas ações. E por isso mesmo negou a doação de um benfeitor que afirmava querer pagar as dívidas dos alunos. A oferta foi feita por Steve Ravitz, que gere um supermercado da zona. O anúncio da vontade de pagar a dívida foi feito através do Facebook, mas numa atualização uns dias mais tarde podia ler-se: "Soube que a direção decidiu não aceitar nenhuma doação para ajudar com a situação dos almoços. Estranho".Eric Goodwin, que preside à escola, disse que uma doação única não iria resolver o problema. "Apagar a dívida não é resposta para as famílias que têm recursos, mas que escolhem não pagar aquilo que devem", disse, citado pelo The Inquirer.Segundo a BBC, o distrito em causa inclui 19 escolas e abrange um total de 11.350 alunos. Desses, cerca de 20% (o equivalente a algo como 2,2 mil alunos) têm direito a refeições mais baratas ou até mesmo gratuitas. Uma refeição naquela escola custa 3 dólares para os alunos do básico e 3,10 dólares para os alunos do secundário.