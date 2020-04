NOS Alive admite adiamento. Taylor Swift já anunciou cancelamento do concerto

Everything is New admite poder vir a adiar o NOS Alive devido ao novo coronavírus. Taylor Swift já cancelou o concerto.

"Lamentamos comunicar que devido à situação atual de pandemia mundial de covid-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua tour europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", pode ler-se no comunicado enviado pela orgnaizadora.

"Continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz. Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos".

Taylor Swift era uma das cabeças de cartaz do festival, juntamente com nomes como Kendrick Lamar, Billie Eilish e The Strokes, aos quais se juntam nomes como Faith No More, Da Weasel e Caribou.

O Governo português prolongou o estado de emergência até 02 de maio, referindo a reabertura progressiva de alguns serviços, mas não revelou ainda medidas concretas sobre a realização de eventos de grande escala ou com grandes aglomerados de pessoas, como festivais de verão.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas, de acordo com os números hoje divulgados pela Direção Geral da Saúde.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (33 mil) e mais casos de infeção confirmados (671 mil).

Em Portugal, o decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março, prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".