Depois de conquistar vastos territórios na Europa e Ásia e se tornar conhecido como uma das melhores mentes militares, o rei da Pérsia e Macedónia morreu inesperadamente aos 32 anos. A sua causa de morte tem sido um mistério desde então.

Quando Alexandre, o Grande, morreu na Babilónia e, 323 a.C., o seu corpo demorou seis dias a mostrar sinais de decomposição. Com apenas 32 anos, depois de banquete onde bebeu doze copos de vinho, o conquistador da Antiguidade Clássica começou a queixar-se de dores abdominais e desenvolveu uma febre alta, sendo incapaz de mover-se com exceção de parcos gestos com as mãos e olhos. No décimo primeiro, foi pronunciado morto – não mostrava quaisquer sinais de respiração. Na altura não se verificava a sobrevivência de uma pessoa através da pulsação.

Na época, a demora da decomposição natural foi vista como prova de que Alexandre, o Grande, era um deus e não um homem – crença que se enraizou no império anos antes, muito pelo facto de o próprio se ver desta forma. Para os cientistas de hoje em dia, por outro lado, esta morte inesperada do basileus (rei ou imperador em grego), foi alvo de dúvidas.

Após conquistar um império que se alongava entre os Balcãs até ao Paquistão moderno e mesmo assim morrer tão abruptamente numa idade jovem, vários cientistas tentaram descobrir se a causa de morte pode ter sido provocada por malária, tifoide, excesso de álcool ou até mesmo assassinato. Um novo estudo, liderado por uma académica e médica da Nova Zelândia, sugere que o imperador sofreu de uma doença neurológica intitulada Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Segundo a doutora Katherine Hall, na altura da morte de Alexandre, o Grande, os sinais de decomposição não se mostraram logo porque este ainda vivia e que, por isso, terá sido enterrado vivo.

Hall, professora catedrática na Escola de Medicina de Dunedin da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, publicou o artigo na revista The Ancient History Bulletin, onde aponta que a maior parte das teorias sobre a morte de Alexandre focaram-se apenas na febre e na dor abdominal que sentiu dias antes da sua morte. Além disto, afirma, é sabido que no momento em que ficou doente desenvolveu uma paralisia "ascendente, progressiva e simétrica", que é consistente com a sua teoria do SGB.

Desta forma, Hall defende que Alexandre, o Grande, cujo império se expandiu pela Europa e Ásia, permaneceu em compos mentis (num estado consciente) até antes da sua morte.

No artigo, a dr.ª Hall argumenta que o SGB, uma rara doença autoimune na qual o sistema imunitário ataca as células saudáveis do sistema nervoso, explica mais adequadamente os sintomas que as teorias prévias avançadas sobre a causa de morte do imperador. De acordo com esta, o líder militar provavelmente desenvolveu uma infeção a partir da campylobacter pylori, uma bactéria comum na época.

Isto, segundo a teoria, significa que ele não terá morrido quando as pessoas no período pensaram. Por causa da paralisia que estava a sofrer, o corpo de Alexandre precisou de menos oxigénio, o que poderá ter tornado a sua respiração menos visível. Ou seja, a morte de Alexandre, o Grande, terá sido um falso diagnóstico e este só faleceu depois de já ter sido declarado morto.

"Eu quero estimular um novo debate e possivelmente reescrever os livros históricos através da teoria que a morte de Alexandre ocorreu seis dias depois do que se pensa atualmente", escreveu Hall num comunicado sobre o estudo. "A sua morte pode ser ter sido o caso mais famoso de um falso diagnóstico de morte alguma vez registada", considera.