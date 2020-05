Ai Weiwei criou máscaras contra a covid-19 (e contra a ganância)

O artista e dissidente chinês Ai Weiwei voltou a juntar a sua arte a uma mensagem política. Desta vez através de máscaras usadas para ajudar no combate à covid-19.Nas máscaras criadas por Ai Weiei, surgem imagens como sementes de girassol, animais mitológicos ou, e talvez a mais icónica, uma máscara em que a imagem é um dedo do meio bem levantado.O artista colocou 10 mil máscaras à venda no eBay. Os lucros iam para Organizações Não Governamentais (ONGs) como a Human Rights Watch, Refugees International ou a Médicos Sem Fronteiras. Uma máscara custa 50 dólares, quatro ficam a 300 dólares e 20 custam 1.500 dólares.Ai teve a ideia para criar estas máscaras depois de receber notícias de que havia milhões de máscaras a serem desviadas de uns países para outros. "É um desperdício. Há tantas discussões à volta da máscara. Uma máscara destas pesa três gramas mas levanta tantas discussões sobre a segurança mundial e quem as tem e quem não as tem", afirmou o artista chinês.