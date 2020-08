Siga a Sábado nas redes sociais

A Lei n.º 88/2019 vai começar a ter consequências no terreno a partir de 3 de setembro de 2020. Com o objetivo de "redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente", a lei foi publicada a 3 de setembro de 2019 em Diário da República com a ressalva que haveria um ano de período transitório em alguns artigos.Um deles era o 11º, referente às contraordenações. Ou seja, já era proibido atirar beatas de cigarros e charutos, mas sem consequências se alguém o fizesse. A 3 de setembro de 2020, quem o fizer pode ser multado entre €25 e €250. Quanto aos estabelecimentos que não colocarem cinzeiros à disposição dos clientes podem ser multados entre €250 e €1500.A fiscalização está a cargo da ASAE, policias municipais, GNR, PSP e Polícia Marítima.A lei, proposta pelo PAN, estabelecia ainda que o Governo tinha de, "no prazo de 180 dias criar um sistema de incentivos, no âmbito do Fundo Ambiental" para os estabelecimentos comerciais. E devia também "promover campanhas de sensibilização dos consumidores para o destino responsável dos resíduos de tabaco, nomeadamente, pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros".